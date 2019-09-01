علاء حيدر يطالب بإنشاء عيد للصحفيين أسوة بـ الإعلاميين

أكد الكاتب الصحفي علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، أن الصحفيين في حاجة شديد لتقدير دورهم في المجتمع ولو بشكل معنوي، من خلال إقامة عيد يحمل اسم مهنتهم.



وأضاف حيدر في تصريحات لصدى البلد، أن عيد الصحفيين أمر هام، ومن حق كل صحفي في مصر أن يكون له عيد يحتفل به أسوة بزملائه الإعلاميين الذين يحتفلون بعيدهم سنويًا، مطالبًا القائمون على الصحافة فى مصر الاهتمام بإنشاء عيد للصحفيين .



وتابع أن الصحافة في مصر سواء كانت ورقية أو إلكترونية، تستحق الدعم من الدولة وكل فئات المجتمع، لأنها تقدم الكثير ولها دور ريادي في أي مجتمع ، فضلًا عن دورها المهم فى تقديم المعلومة بكل الطرق الممكنة .