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خبير استراتيجي: رابع أكبر مستثمر عالمي في مصر.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:35 م
الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
محمد القاضي
قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسي للكويت تعتبر الزيارة الثالثة منذ عام 2014.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تأتي بعد جولة ثمينة ودسمة من المباحثات والمشاركات الفعالة في مناسبات دولية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في المناسبات الدولية يعكس أن وزن مصر الإقليمي والدولي في تزايد لافت، وأن مصر بزيارة الرئيس السيسي للكويت تقدم نفسها على أنها فاعل ليست فقط على المستوي الإفريقي أو الإقليمي وإنما فاعل دولي من الدرجة الأولى.

وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات يمكن وصفها بالاستراتيجية والعلاقات الخاصة لأنها مبنية على تلاقي وجهات النظر في ملفات عديدة على رفض سياسة المحاور والتدخل في شئون دول الجوار.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الكويت تعتبر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، ورابع أكبر مستثمر عالمي في مصر، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات و700 مليون دولار.

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