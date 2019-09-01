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فن

عرض ترانزيت في افتتاح مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:23 م
الدكتور أحمد خالد
الدكتور أحمد خالد توفيق
أحمد إبراهيم
يفتتح الفيلم التسجيلى القصير"ترانزيت" فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل بساقية عبد المنعم الصاوي.

"ترانزيت" تدور فكرته حول رحلة الموت، وتم إهداؤه إلى روح الدكتور أحمد خالد توفيق الذي كان محورا مهما في الفيلم، كما حاز على الجائزة الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي قصير بمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية في دورته الـ14، من إنتاج كلية الآداب جامعة عين شمس، ومن إخراج إسراء فهيم ودينا محرم ويسرا مختار.

مهرجان الساقية الخامس عشر للأفلام التسجيلية تقام فعالياته خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري بساقية الصاوي بمشاركة 25 فيلما من جهات إنتاجية مختلفة.

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