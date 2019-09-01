الفلاح الفصيح: إنتاج البذور يوفر على الدولة مليارات الدولار.. فيديو

أكد محمد برغش، الملقب بالفلاح الفصيح، أن المشروعات القومية الزراعية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، ساهمت في ارتفاع معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من البذور.



وأوضح "برغش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "حسين سالم" في برنامج " دائرة الحدث " المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تدشين البرنامج الوطني لإنتاج البذور خاصة البطاطس، توفيرا للتقاوي المحلية بدلا من استيرادها سنويا من الخارج بملايين الدولارات.



وطالب برغش، بوضع منظومة محكمة لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار عادلة وإنشاء صندوق للمخاطر الزراعية، خاصة محصول القطن الذي شهدت مساحته انخفاض كبير نظرًا لمشكلات التسويق وتدني الأسعار، فعلى الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بتحديث مصانع الغزل والنسيج إلا أن مشاكل الزراعة والتسويق ما زالت قائمة.