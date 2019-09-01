شاهد مهارة مصطفى بسيط في فتح غطاء الزجاجة بقدمه

أبهر الفنان مصطفى بسيط جمهوره بفتح ازايز المياه بقدمه بفيديو قام بنشره على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت براعته بفتح 3 ازايز امامه واحده تلو الاخري باستخدام التصوير البطيء للكاميرا



وعلق على الفيديو قائلا " اهو على القاعد كمان مش مستهلة وقوف"



ولقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر إنستجرام.



ويشارك الفنان مصطفي بسيط نجوم مسرح مصر في الموسم الأخير بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم المسرح علي ربيع ، محمد انور ، شيماء سيف، حمدي المرغني و اوس اوس .

