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تعليم

التعليم : آخر ميعاد للتقديم كمدرب تنمية مهنية للمرحلة الثانوية .. 5 سبتمبر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
مدرب تنمية مهنية
مدرب تنمية مهنية للمرحلة الثانوية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن ، أن آخر ميعاد للتقديم كمدرب تنمية مهنية للمرحلة الثانوية يوم 5 سبتمبر 2019.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنها تبحث عن معلمين من ذوي الخبرات فى مجال التدريب ، ليتلقوا تدريب في إطار رؤية الوزارة لتطوير التعليم الثانوي .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيحضر المشاركون دورات تدريبية مباشرة ، وسيتولون مسئولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة الخبرات الجديدة مع معلمين آخرين داخل إداراتهم.

وكانت قد دشنت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2018-2019 مبادرة لإضفاء المتعة على التعلم من خلال تقليل عبء الامتحانات على الطلاب وجعلهم أقل تخوفًا من الامتحان المصيري وتعتمد هذه المبادرة على خمسة أسس هي : تحسين المنهج من خلال الموارد التعليمية الرقمية على بنك المعرفة المصري ، وتطوير نظام ادارة تعلم رقمي LMS للطلاب ليتمكنوا من تتُبع تقدمهم في المنهج ، وتوفير جهاز تابلت ليتمكن الطلاب من الدخول على الأدوات والمحتوى من أي مكان وفي أي وقت ، وتطوير البنية التحتية بالمدارس لتوفير الانترنت ، وتطوير نظام الامتحان من خلال تصميم امتحان شامل لجميع طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الدولة يقيس الفهم وليس حفظ المعلومات و يضمن أمن الامتحانات ونظام تصحيح امتحانات عادل لكل طالب.

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