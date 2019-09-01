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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم 1 سبتمبر .. استقرار في ختام التعاملات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:16 م
مواد البناء
مواد البناء
امنة عبد العظيم
استقرت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر، وذلك في ختام اليوم، حيث استقر الطوب في الأسواق، وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

وتباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 سبتمبر، ويترقب العاملون بالسوق حركة الأسعار الفترة القادمة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

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