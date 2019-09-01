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المركزي للمناخ يكشف أبرز مخاطر حرائق الغابات عالميا.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:43 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
خالد محيي الدين
أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن الغابات الأمازون في البرازيل وغابات أفريقيا، مسئولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو خاصة مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تعاني منها الأرض.

وأشار "أبو المعاطي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حسين سالم" في برنامج "دائرة الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إلي أن احتراق غابات الأمازون و الغابات الأفريقية تعد الأكبر عالميًا، حيث تزيد من معدلات الاحتباس الحراري وسرعة ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر مما يهدد بغرق العديد من المناطق البحرية في العالم، فضلا عن واختلاط المياه المالحة والعذبة ما يرفع من معدلات ملوحة التربة وانخفاض خصوبتها وزيادة معدلات الجفاف.

لافتا، إلى أن الدول النامية خاصة في أفريقيا أكثر تضررًا من زيادة الانبعاثات الحرارية والاحتباس الحراري في الوقت الذي ترفض فيه الدول الصناعية الكبرى تخفيض معدلات الانبعاثات الحرارية الناتجة عن أنشطتها الصناعية، مضيفًا أن مصر من أكبر الدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة أن المناخ الأفريقي معروف بكونه هش وجاف أو شبه جاف، وهو ما ينذر بانخفاض في الإنتاج الزراعي وانتشار بعض الأمراض.

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