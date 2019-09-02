شاهد.. قط متشرد يهاجم كلبة وينهشها من رأسها

كشفت لقطات صادمة، لقط متشرد وهو يهاجم كلبة تسير مع صاحبتها ويقدم على عض الكلبة من رأسها بأحد الشوارع في اسطنبول.



بدأت القصة بالسيدة التي كانت تسير مع كلبتها بحي كورتولوس بالمدينة التركية قبل أن يهاجم القط المتشرد كلبها، إذ خرج قط من أسفل سيارة وهاجم الكلبة بشكل مباشر وعضها بعنف.



بينما حاولت صاحبة الكلبة إبعاد القط لكنها سقطت على الأرض ليقوم القط بعض كلبتها بشراسة من رأسها قبل أن يركض بعيدًا.



