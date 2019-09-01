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أخبار البلد

ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:38 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب المدير العام، من ضبط محاولة تهريب عدد من ساعات التنصت المحظور دخولها البلاد. 

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء الوردية الثانية بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود  البريدية الواردة اشتبه محمد سعيد مأمور الحركة فى مشمول البوليصة الفرعية رقم ١٣٢٦٥٣٤٤٣ الواردة من هونج كونج.

وتم تحرير لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية من محمد سعيد مأمور الحركة ومحمد فتحى رئيس الوردية فتبين وجود ٢١٠ ساعات يد سمارت مزودة بكاميرا وميكروفون ومدخل بشريحة موبايل للاتصال.

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.
ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور
ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور
ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور
ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور
ضبط ساعات تنصت مهربة من الخارج في طرد بقرية البضائع.. صور

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