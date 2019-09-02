تؤثر على خصوبة الرجل والدورة الشهرية.. 10 أضرار غير متوقعة للسمنة



وأكد حاتم أن السبب الحقيقى لتأثير السمنة على خصوبة الرجل غير معلوم بالتحديد والاحتمالات هى:



١-تأثير هرمونى : حيث يتم تحويل هرمون الذكورة فى النسيج الدهنى إلى هرمون أنوثة مما يؤثر تأثيرًا سيئًا على خصوبة الرجل ومن الهرمونات الأخرى التى تنتج فى النسيج الدهنى الأنسولين واللبتين وبعض الهرمونات الأخرى التى تؤثر تأثيرًا سيئًا على DNA الخاص بالحيوان المنوى وهو ماقد يكون له علاقة بالإجهاض فى السيدات.



٢-زيادة العوامل المؤكسدة فى الذين يعانون من السمنة ، وتؤثر هذه العوامل المؤكسدة تأثيرًا سيئًا على الدورة الدموية الدقيقة فى الخصيتين.



٣- زيادة السمنة فى الجزء الأسفل من البطن ومنطقة العانة يؤدى إلى زيادة فى درجة حرارة الخصيتين ذات التأثير السيئ على وظيفة الخصية.

تعتبر السمنة هي أحد أمراض العصر التي يعاني منها الكثير، وتعد السمنة هي إحدى مسببات الأمراض المزمنة.وصرح الدكتور محمد تاج الدين مدرس واستشارى جراحات السمنة المفرطة بجامعة الأزهر أن اتخاذ قرار إجراء التدخل الجراحي لعلاج السمنة يـجب أن يـستند إلى وجود الأمراض المصاحبة لها، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون بالدم ومتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وغيـرها من الأمراض التي تصاحب السمنة أو تنتج منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وأكد عبد الله أن السمنة مرض يقف حائط صد أمام النساء، حيث تحدث خللا في الهرمونات، فقد يحدث بعض الخلل في هرمونات الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى خلل في بعض وظائف الجسم، ولذلك يتأخر سن البلوغ أو تبلغ الفتاة في مرحلة مبكرة نتيجة هذا الخلل الهرموني.وقال إن السمنة إحدى أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية من أكثر المشاكل التي تحدث لمعظم الفتيات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها زيادة الوزن لأن الوزن الزائد يؤثر على هرمونات الفتاة، مما يجعل دورتها الشهرية غير منتظمة.وأضاف عبد الله أن السمنة لها دور كبير في تكيس المبايض من ضمن الأمراض التي تصيب الفتيات عند عمر 18 عاما، وهو أحد الأمراض التي تصيب المبيض نتيجة حدوث خلل هرموني فيحدث له تضخم ويصبح أكبر من حجمه الطبيعي، مما يؤدي إلى ضعف الإباضة بحيث لا تصل البويضة إلى حجمها الطبيعي في وقت التبويض فتقل فرص حدوث الحمل، ويحدث هذا المرض لدى الفتاة نتيجة الزيادة في الوزن وتظهر بعض الأعراض على الفتاة مثل: ظهور الشعر الزائد في الجسم بسبب ارتفاع هرمون الذكورة وكذلك عدم انتظام الدورة الشهرية.أوضح الدكتور هشام عبد الله، أن هناك ارتباطا وثيقا بين السمنة ومشكلة السلس البولي حيث إن السلس البولي ينتشر بصورة كبيرة لدى النساء البدينات وبنسبة تعادل 5 أضعاف منه لدى النساء أصحاب الوزن المعتدل، كما أن النساء اللواتي تعدى مؤشّر كتلة الوزن لديهن الرقم 40 هن الأكثر عرضة للسلس البولي.وأضاف هشام عبد الله، أن تخفيف الوزن يمكن أن يساعد في تخطي مشكلة السلس البولي الناتج عن السمنة ويصبح التخلص من السمنة إحدى الأنماط الوقائية من الإصابة بالسلس البوليوأكد الدكتور حاتم غريب استشاري الجلدية وأمراض الذكورة بأن زيادة الوزن والسمنة لهما تأثير سيئ على خصوبة الرجل وتأخر الإنجاب ويتم تشخيص زيادة الوزن أو السمنة باستخدام معامل كتلة الجسم.