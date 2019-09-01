اخبار النادى الاهلى اليوم 1 سبتمبر.. رانيا علواني تعتذر بعد الفتنة.. ومحمد الشناوي يغيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد "1 سبتمبر"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:
تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية
كشف السباح المصري أحمد أكرم، والمتوج مؤخرًا بذهبية السباحة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية، عن أخبار جديدة عن السباحة المصرية السابقة، رانيا علواني.
مؤتمر صحفي في الأهلي لإعلان تفاصيل التعاقد مع فايلر غدا
يعقد النادي الاهلي، في الواحدة ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.
لاعبو الأهلي يودعون محمد يوسف وطارق سليمان
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع الثنائي محمد يوسف، المدير الفني "المؤقت" للفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمي، عقب نهاية المران الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالأهلي
واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
الشناوي يغيب عن مران الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب محمد الشناوي عن التقسيمة الجماعية.
رجال طائرة الأهلي في المجموعة الرابعة للدوري
حل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الرابعة من منافسات الدور الأول من بطولة الدوري التي يحمل لقبها.
مصطفى شوبير يوجه رسالة لمدرب حراس مرمى الأهلى
وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى رسالة للكابتن "طارق سليمان"، مدرب حراس مرمى الفريق، بعد ما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة.
إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي
أكدت رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.
أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد
دافع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن مجلس إدارة النادي عقب الهجوم الشرس على المجلس برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق.
تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية
كشف السباح المصري أحمد أكرم، والمتوج مؤخرًا بذهبية السباحة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية، عن أخبار جديدة عن السباحة المصرية السابقة، رانيا علواني.
مؤتمر صحفي في الأهلي لإعلان تفاصيل التعاقد مع فايلر غدا
يعقد النادي الاهلي، في الواحدة ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.
لاعبو الأهلي يودعون محمد يوسف وطارق سليمان
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع الثنائي محمد يوسف، المدير الفني "المؤقت" للفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمي، عقب نهاية المران الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالأهلي
واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
الشناوي يغيب عن مران الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب محمد الشناوي عن التقسيمة الجماعية.
رجال طائرة الأهلي في المجموعة الرابعة للدوري
حل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الرابعة من منافسات الدور الأول من بطولة الدوري التي يحمل لقبها.
مصطفى شوبير يوجه رسالة لمدرب حراس مرمى الأهلى
وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى رسالة للكابتن "طارق سليمان"، مدرب حراس مرمى الفريق، بعد ما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة.
إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي
أكدت رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.
أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد
دافع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن مجلس إدارة النادي عقب الهجوم الشرس على المجلس برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق.