اخبار النادى الاهلى اليوم 1 سبتمبر.. رانيا علواني تعتذر بعد الفتنة.. ومحمد الشناوي يغيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد "1 سبتمبر"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:كشف السباح المصري أحمد أكرم، والمتوج مؤخرًا بذهبية السباحة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية، عن أخبار جديدة عن السباحة المصرية السابقة، رانيا علواني.يعقد النادي الاهلي، في الواحدة ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع الثنائي محمد يوسف، المدير الفني "المؤقت" للفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمي، عقب نهاية المران الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب محمد الشناوي عن التقسيمة الجماعية.حل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الرابعة من منافسات الدور الأول من بطولة الدوري التي يحمل لقبها.وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى رسالة للكابتن "طارق سليمان"، مدرب حراس مرمى الفريق، بعد ما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة.أكدت رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.دافع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن مجلس إدارة النادي عقب الهجوم الشرس على المجلس برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق.