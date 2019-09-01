تعرف على وصية والد الإمام البخاري له وهو في فراش الموت

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أسباب قبول الدعاء يغفل عنها كثير من الناس وهي الأكل من الحلال والإخلاص إلى الله في الدعاء.



وأضاف الشيخ عويضة عثمان في فتوى له، أن الإمام البخاري عندما رقد والده للموت وقال له «لقد تركت لك مالًا ليس فيه درهم واحد من حرام» وبارك الله في هذا المال فما أنفقه البخارى إلا فى طلب العلم فصار إمام الدنيا في الحديث.



وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الناس باتوا لا يبالون بما يأكلون أهو من حلال أم من حرام؟ حتى انتشرت السرقة والرشوة وأنواع المحرمات بسبب بُعد الناس عن ربهم.



جدير بالذكر أنه تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الإمام البخاري، مؤلف أصح كتاب في السنة النبوية بعد القرآن الكريم، وحفظ 70 ألف حديث وهو ابن 16 عاما.



