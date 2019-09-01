ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الاهلى على السوشيال ميديا يساند مدرب الفريق الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:51 م
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي الجديد
مصطفى كرم
ساند عدد من جمهور النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المدرب الجديد لفريق كرة القدم.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جمهور_الاهلي_يساند_فايلر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏الاهلي هوه اللي بيصنع التاريخ للمدرب.... لو نصبر وندعم منغير ما نهد حيحصل حاجه ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر. 


‏‏انا بدعمك من قبل ما تيجي اساسا 😍😂😂‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر. 


‏جمهور الأهلي دائما مساند لأي مدير فني حتى يصل للنجاح وعلينا كجمهور واعي تهيئة الاجواء لهذا النجاح 
‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر. 

‏ان شاء الله افريقيا في الأهلي ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر. 

‏كلام لازم يتقال ويتكتب بنور ف التاريخ علمونا معني الانتماء.. يعني ايه الاهلي. يعني ناس تموت علشان خاطر الاهلي.. الاخلاص للاهلي 
علي حب الاهلي اتجمعنا ❤
اهلاوي والفخر ليا 
😎💪👊
‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر



‏من منطلق مبادئنا التي نشأنا عليها وانتمائنا لاعظم كيان تعودنا ان العمل الإداري له مسؤليه والعمل الفني له مسؤليه ونحن جمهور الكيان الأهلاوي العظيم نمدهم بالروح والعزيمه ونخرج كل طاقتهم لاعلاء ورفعة اسم الكيان وعليه فقد قررنا صوت الأهلي تفعيل هذا الهاش ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر


أول نادي كبير دربه كان اندرلخت وفاز بالدوري والسوبر المحلي معاه ، يبقي ماندعموش ليه ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

# الدورى_يا_اهلى يشعل تويتر.. ومغردون: الليلة مش هزار

قبل مباراة الأهلي والزمالك .. القمة 118 تتصدر تويتر

هاشتاج شكرا كابتن محمد نجيب يشعل تويتر.. ومغردون: جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى

هجوم شديد علي إدارة الأهلي بعد تعيين محمد يوسف مديرا فنيًا موقتا خلفا لمارتن لاسارتي

‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه يتصدر تويتر ومغردون... قامة عريقة

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

ترشيحاتنا

مدافع ليفربول السابق يعلق على أنانية صلاح ومانى

اخبار النادى الاهلى اليوم 1 سبتمبر.. رانيا علواني تعتذر بعد الفتنة.. ومحمد الشناوي يغيب

أنا قتلته.. لا مقتلتوش.. عرض المتهم بقتل أمين الشرطة بالزمالك على الطب النفسي

تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور

ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها