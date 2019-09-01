جمهور الاهلى على السوشيال ميديا يساند مدرب الفريق الجديد

ساند عدد من جمهور النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المدرب الجديد لفريق كرة القدم.





ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جمهور_الاهلي_يساند_فايلر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏الاهلي هوه اللي بيصنع التاريخ للمدرب.... لو نصبر وندعم منغير ما نهد حيحصل حاجه ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر.









‏‏انا بدعمك من قبل ما تيجي اساسا 😍😂😂‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر.









‏جمهور الأهلي دائما مساند لأي مدير فني حتى يصل للنجاح وعلينا كجمهور واعي تهيئة الاجواء لهذا النجاح

‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر.





‏ان شاء الله افريقيا في الأهلي ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر.





‏كلام لازم يتقال ويتكتب بنور ف التاريخ علمونا معني الانتماء.. يعني ايه الاهلي. يعني ناس تموت علشان خاطر الاهلي.. الاخلاص للاهلي

علي حب الاهلي اتجمعنا ❤

اهلاوي والفخر ليا

😎💪👊

‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر













‏من منطلق مبادئنا التي نشأنا عليها وانتمائنا لاعظم كيان تعودنا ان العمل الإداري له مسؤليه والعمل الفني له مسؤليه ونحن جمهور الكيان الأهلاوي العظيم نمدهم بالروح والعزيمه ونخرج كل طاقتهم لاعلاء ورفعة اسم الكيان وعليه فقد قررنا صوت الأهلي تفعيل هذا الهاش ‎#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر







