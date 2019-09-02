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تعليم

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بـ 5 كليات في جامعة عين شمس .. اليوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
الكشف الطبي للطلاب
الكشف الطبي للطلاب الجدد
قســـم التعليــــم
أعلنت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس عن جداول الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠:٢٠١٩ .

حيث يبدأ اليوم الاثنين الموافق ٢ من سبتمبر إجراء الكشف الطبي لطلاب كليات الطب و الصيدلة و العلوم والتربية و الآداب ، و يبدأ توقيع الكشف الطبى لطلاب كلية طب الأسنان الثلاثاء الموافق ٣من سبتمبر ، و يبدأ توقيع الكشف الطبى لكلية البنات السبت الموافق ٧ من سبتمبر الجارى .

و يبدأ الكشف الطبي يوم الاحد الموافق ٨ من سبتمبر بكليات الزراعة والحقوق و التربية النوعية و يبدأ توقيع الكشف الطبى لطلاب كلية التمريض يوم الاحد الموافق ١٥ من سبتمبر وتستمر كلية التجارة والحاسبات والمعلومات في توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد.

على أن يبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طالبات يوم الاحد الموافق ١٥ من سبتمبر ويستمر حتى ١٩ سبتمبر و يبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طلبة ٢٢ من سبتمبر ويستمر حتى ٢٦ من سبتمبر.

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