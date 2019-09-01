الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتأخر للمرة الثانية أمام فياريال.. فيديو

أضاف موي جوميز الهدف الثاني لفياريال في شباك ضيفه نادي ريال مدريد ، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.



وسجل جوميز الهدف في الدقيقة 74 ، وسط غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ريال مدريد ، ليتقدم فياريال بهدفين مقابل هدف حتى الآن.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فياريال المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

