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الصحة: 48% من سكان بورسعيد سجلوا في التأمين الصحي الشامل.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:51 م
التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل
حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد عاطف، عضو وحدة الموارد البشرية بوزارة الصحة، نتائج تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقال عاطف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «تم تسجيل 140 ألفا و506 ملفات فردية، و458 ألفا و242 ملفا للأفراد»، مشيرا إلى أن العمل التجريبي للمنظومة بدأ منذ شهر يوليو.

وتابع «48% من سكان بورسعيد سجلوا بنظام التأمين الصحي الشامل»، مشيرا إلى أن مصر استفادت من نظام التأمين الصحي الشامل باليابان، عبر التعاون مع منظمة الجايكا اليابانية.

وأشار إلى أنه تم إجراء 31 عملية قسطرة قلب أطفال ضمن نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

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