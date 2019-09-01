أمسية شعرية وعرض آلات شعبية بثقافة كفر الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث كرم قصر ثقافة دسوق الشاعر والناقد الكبير د.طارق أبو حطب بقاعة الاحتفالات بمركز شباب دسوق، كما عقد المركز الثقافي بكفر الشيخ أمسية شعرية لشعراء النادي بدأت بقصيدة للشاعر مصطفى أبو هلال "أنشودة الرفض"، وكامل إبراهيم قصيدة "العبور"، وطارق الشوادفي قصيدة "الشهداء"، ومصطفي مقلد قصيدة "الرحلة" وختم ربيع صابون بقصيدتي "وطني، ما تتغريش".



نظم بيت ثقافة الزعفران ضمن برنامج لقاء مع مبدع حوار مع الشاعر الكبير متولي حسين، وتناول اللقاء بداية بزوغ موهبة الشعر فى المرحلة الابتدائية ودور بعض المعلمين الذين ساعدوه فى تنمية هذه الموهبة، ثم تناول التحول من شعر العامية والتركيز على شعر الفصحى ودور دراسته اللغة العربية فى صقل هذه الموهبة وكان اللقاء بحضور رواد الموقع من الأطفال الموهوبين في الشعر والإلقاء.



قدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية عرضا فنيا بالمركز الثقافي، وبدأ الحفل بمدح الرسول للشيخ علي الدش ثم ذكر لأجل النبي، وقدم إبراهيم عدوية المشايخ، وغنى أبو شعيشع شعبي وعايدة صابر ونادر السيد مدح النبي، واستمرت فعاليات برنامج يلا نمثل ونلقي شعر بقصور أنور المعداوي وبرج البرلس وبلطيم ودسوق.