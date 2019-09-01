جرائم أسرية هزت الشرقية.. أب يعتدي على ابنته جنسيا.. وزوجة تقتل زوجها بعد شهر العسل وآخر يطعن زوجته لعدم تجهيز الطعام.. وشاب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل حمام مسجد

- ضبط عامل متهم بالتعدي جنسيا علي نجلته

- سائق يطعن شقيقته في البطن والصدر - لعدم تجهيزها الأكل.. زوج يطعن زوجته 4 طعنات - عروس الشرقية تقتل زوجها بعد شهر العسل وتؤكد مكنش قصدي أقتله وطعنته في قلبه بعد ما ضربنى









شهدت عدة قرى ومراكز محافظ الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القضايا الغريبة علي مجتمعنا الشرقي المعروف عنه بالتكاتف الاجتماعي حيث انتشرت العديد من جرائم القتل والتعدي الجنسي حيث تم ضبط أب اتهم بالتعدي جنسيا علي نجلته إضافة إلى قيام أخ بطعن شقيقته عدة طعنات مما أدى إلى مصرعها وفراقها الحياة والسبب شكه في سلوكها.





فيما لم تنته الجرائم عند هذا الحد ولكن شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل كانت بطلتها زوجة أقدمت علي التخلص من زوجها بطعنه عقب شهر العسل وزوج يطعن زوجتة أربع طعنات والسبب انها لم تجهز له الطعام.





فبداية فقد شهدت محافظة الشرقية حادثة مؤسفة كان بطلها أب تعدى جنسيا علي نجلته فيما تمكن رجال مباحث مركز ههيا بمديرية أمن الشرقية من ضبطه والتحفظ عليه وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بورود بلاغ لمركز شرطة ههيا، بقيام "م ذ " عامل بالتعدى جنسيًا على نجلته الطفلة "ن".





تمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب وإحالته الي النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019.













كما لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، بعد أسبوع من إيداعها بالمستشفى للعلاج، عقب إصابتها بطعنتين بالبطن والصدر، على يد شقيقها، وتم إخطار نيابة أبوكبير وضبط المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغًا بقيام " ر ع " 31 سنة سائق، مُقيم بمركز ههيا، بطعن شقيقته " ه" 34 سنة، ربة منزل مطلقة، داخل منزلها بمركز أبو كبير.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن المتهم أصاب شقيقته بسكينا وأصابها بطعنتين بالبطن والصدر، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.





وتمكن ضباط مباحث أبوكبير، برئاسة الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وأقر بإرتكابه الواقعة لشكه فى سلوكها وإحيل إلى النيابة العامة بأبوكبير.





فيما كان لمركز أبوحماد نصيب من تلك الجرائم وخاصة عقب استقبال مستشفي الزقازيق الجامعى بمدينة الزقازيق ربة منزل من أبوحماد مصابة بعدة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها لنشوب مشاجرة بينهما لعدم إعدادها الطعام له وتم ضبط المتهم وإخطار نيابة أبوحماد لمباشرة التحقيقات.





تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من عمرو رءوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد وصول" مني ح " 30 سنة، لمستشفي الزقازيق الجامعى مصابة بـ4 طعنات بالبطن والصدر وحالتها سيئة للغاية.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز أبوحماد، وتوصلت التحريات الي قيام " خالد.أ" زوج المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب، حيث نشبت بينهما مشادة بسبب عدم تجهيز الطعام.





فيما تم ضبط المتهم وعرضه على نيابة أبوحماد برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة والتي قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





ومن جانب أخر فقد روت عروس الشرقية قاتلة زوجها تفاصيل الساعات الاخيرة فى حياة زوجها قبل قتله بطعنة فى القلب قالت انها متزوجة منذ فترة قصيرة لم تتعد الشهرين فمثلها مثل العديد من الزوجات والأسر المصرية وقع خلاف مع زوجها ولكن سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية بينهما ولم يتم الصلح بينها تطورت الى تشابك بالايدى مع زوجها القتيل حسن ج 26 سنة عامل قام على اثر ذلك بضربها.





وأضافت الزوجة فاطمة م المتهمة ان بعد قيام زوجها بضربها ضربا مبرحا لم تتمالك نفسها ولم تشعر الا وهي تستل آله حادة عبارة عن سكين المطبخ وتضرب بها زوجها ليسقط غارقا في دمائه.





وأشارت "فاطمة" انها لم تكن تقصد ابدا ان تقتل زوجها او ان تصيبه ولكن الاصابة كانت خاطئة وبدون عمد مطالبة بالافراج عنها رحمة بها.





كانت عروس بمركز الزقازيق انهت حياة زوجها في الشرقية وسددت له طعنة نافذة بالقلب بسبب الخلافات الزوجية حرر محضر بالواقعة والقي القبض على الزوجة المتهمة.





كان مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق ، مساء اليوم استقبل، جثة لعامل من قرية الشبانات مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين قيام زوجته بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما بعد شهرين من الزواج، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.





فيما لقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" حسن ج " 26 سنة عامل مقيم الشبانات دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفي الأحرار، مصابا بطعنة في القلب.





وتبين من التحريات الأولية، قيام " فاطمة م " 22 سنة زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما وتبين أنهما متزوجان منذ شهرين.





وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب "ايمن الزهيري" من ضبط الزوجة، وإخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.





كما لم تسلم دور العبادة من أرتكاب الجرائم المخله والغريبة عن مجتمعاتنا حيث تمكن ضباط مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل دورة مياه مسجد بمركز أبوكبير وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.





تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد تلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى " م ج أ " 21 عاما وفتاة " ح ش " 16 عاما أثناء ممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه بدائرة المركز .



