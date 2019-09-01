جامعة سوهاج تكشف حقيقة حادث سقوط مصعد بالمستشفى الجامعي

أصدرت جامعة سوهاج بيانا رسميا ، ردا علي ما نشرته بعض المواقع، عن سقوط مصعد بمستشفي سوهاج الجامعي بشكل أسفر عن اصابة عدد من الاشخاص .



حيث قالت جامعة سوهاج : ان المركز الاعلامي بالجامعة يوضح عدم صحة ما تم نشره في تلك الصفحات الغير مسئولة، مؤكدةً أن حادث سقوط المصعد حدث بجوار فندق كاذالوفي بطريق سوهاج اخميم، بمدينة ناصر، وليس بالمستشفي الجامعي .



قالت الجامعة، أن الحادث اسفر عن اصابة 8 من اصل 14 فرد كانوا يستقلونه، وتم نقل الجميع إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم.