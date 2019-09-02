الإفتاء تنصح بأمرين عند رؤية الأحلام المزعجة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا رأي الإنسان حلمًا مزعجًا، عليه أن يلتزم بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الصدد، وهو الاستيعاذ بالله من الشيطان الرجيم، والتكتم على الحلم وعدم إخبار أحد به.



واستشهد «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «ماذا أفعل عن مشاهدة حلم مزعج؟»، بما رؤي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» رواه البخاري 7045.



وأشار إلى أن الحلُم: هو ما يراه النائم من مكروه وفزع، وهو من الشيطان، فمن فعل ما سبق من الآداب المحمودة لا يضره شي، كما يستحب له أن يتحول عن جنبه، وأن يصلي ركعتين.