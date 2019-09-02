الوحدات الصحية مراقبة بالكاميرات.. مسئول بوزارة الصحة يوجه نصيحة للمواطنين على الهواء

وجه الدكتور أحمد عاطف، عضو وحدة الموارد البشرية بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين فى حالة وجود أي عقبات تواجههم بالتوجه مباشرة لمكتب الشكاوى بالوحدات الصحية، لافتا إلى أن كل الوحدات الصحية مراقبة بالكاميرات.



وقال عاطف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم تسجيل 140 ألفا و506 ملفات فردية، و458 ألفا و242 ملفا للأفراد»، مشيرا إلى أن العمل التجريبي للمنظومة بدءا منذ شهر يوليو.



وتابع: «48% من سكان بورسعيد سجلوا بنظام التأمين الصحي الشامل»، مشيرا إلى أن مصر استفادت من نظام التأمين الصحي الشامل باليابان، عبر التعاون مع منظمة الجايكا اليابانية.



وأشار إلى أنه تم إجراء 31 عملية قسطرة قلب أطفال ضمن نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن.