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اقتصاد

الرقابة المالية والمحررون الاقتصاديون ينظمون ورشة تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
مايكل عياد
تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بشأن تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة وآلية الشورت سيلينج والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وذلك يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر 2019 بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الشعبة شروط الحضور، حيث قال إنه على من لديه رغبة في الحضور تسجيل اسمه لدى الأستاذ أحمد إبراهيم بالدور الرابع في نقابة الصحفيين بداية من السبت 7 سبتمبر وحتى الأربعاء 11 سبتمبر.

وأضافت، أنه ستوفر الهيئة العامة للرقابة المالية وسيلة انتقال من وسط البلد للقرية الذكية والعودة مرة أخرى بعد انتهاء ورشة العمل:

• مدة ورشة العمل 3 ساعات من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.

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