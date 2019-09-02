الوطنية للصحافة تعكف على الانتهاء من تحويل المؤسسات القومية إلى إلكترونية.. برلمانيون: تسهل عملية تداول الأخبار بسرعة.. ومطالب بوقف الإصدارات اليومية

إعلام البرلمان توضح أهمية تحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية

برلماني يطالب بتحويل الإصدارات اليومية من الصحف الورقية إلى أسبوعية

برلماني يكشف سر تحويل الصحف الورقية إلى الكترونية



عكفت الهيئة الوطنية للصحافة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.



وقال بيان صادر عن الهيئة إن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.



وبدوره، قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية جيدة ولكن بشروط معينة.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ" صدي البلد"، أن اتجاه تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى إلكترونية رد طبيعي لحل أزمة الصحف بعد زيادة أسعار المواد المستخدمة في الورق والحبر وغيرها، لافتًا إلى أن ضرورة البقاء على الصحف الورقية في إطار معين حيث أنها تعتبر تراث وتاريخ من الضروري الحفاظ عليه.



وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان بضرورة الاستمرار في إصدار نسبة لا تقل عن 20% من الصحف الورقية وتنظيمها بحيث أنها تكون اسبوعية فقط والمواقع الالكترونية الرسمية يومية للحفاظ على بقاء تراث الصحف الورقية وقراءة.



وأوضح النائب أن الطريقة التي يتم بها تنظيم العملية الأسبوعية حيث يتم وضع أهم الأخبار الاقتصادية بالصفحة الخاصة بالملف الاقتصادي والسياسي كذلك ويتم إصدارها اسبوعيًا لتكون شاملة جميع التفاصيل الخاصة بجميع الأخبار وتوزيعها بعد ذلك.





كما أيد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، ماقامت به الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللمسات الاخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، مؤكدًا على أنها خطوة ايجابية لمواكبة تطور العصر.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحول الصحف الورقية إلى الكترونية سيحقق مزيد من النجاحات ويخلق نوع من التنافس بينها وبين الصحف الالكترونية الخاصة مما ينتج عنه تقديم محتوى إخباري محترم يليق بسمعة الصحافة في مصر.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز الفوائد التي تنتج عن تحويل الصحف الورقية إلى الكترونية أيضا هو سرعة وصول المعلومة للقاري وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال الإعلانات التي ستتجه إليها بشكل كبير.



ومن جانبه أشاد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة التي تجلت في العكوف على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية.



وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التطوير سنة الحياة وخصوصًا في ظل التطور التكنولوجي ومن الضروري الاتجاه إلى التطور والتحول الإلكتروني لمواكبة تطور العصر، لافتًا إلى الفترة الاخيرة شهدت الصحافة الورقية أزمات عديدة بسبب ارتفاع أسعار الورق والحبر والتوزيع.



وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام أن التحول إلى الصحافة الورقية إلى الكترونية سيقضي تمامًا على الأزمة ويسهل من عملية تداول الاخبار بسرعة ويقلل من الجهد المبذول في طباعة الاخبار ونقلها عبر العربات إلى الأماكن المختلفة.



وأشار النائب إلى أن الاعلانات اصبحت عنصر اساسي داخل جميع المواقع الالكترونية واذا تم تحويل هذه الصحف الورقية ستكون الاعلانات عامل مهم لزيادة موازنة هذه المؤسسات فضلا عن توفير مصاريف إضافية على المؤسسات القومية.