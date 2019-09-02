خليفة أدهم: زيارة الرئيس للكويت تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.. فيديو

قال رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي خليفة أدهم إن زيارة الرئيس السيسي للكويت تكتسب اهمية كبيرة للغاية وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.



وأضاف أدهم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى " أن الاستقبال الحافل للرئيس السيسي من الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت يعكس التقدير للرئيس السيسي ودوره الهام وعمق العلاقات.



وتابع أن زيارة الرئيس السيسي شملت على مدى اليومين الماضيين شملت عددا من اللقاءات المهمة والمباحثات الهامة على كافة المستويات وكانت هناك مباحثات مهمة بكل تأكيد.



واستكمل أن الكويت ثالث أكبر مستثمر عربي فى مصر ولديها استثمارات ضخمة تصل الى نحو 4 مليارات دولار فى مشروعات بمصر بكافة القطاعات المهمة الاقتصادية.

