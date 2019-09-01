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رياضة

الدوري الاسباني .. ريال مدريد يواصل تعثره ويتعادل إيجابيا مع فياريال 2 - 2

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:04 م
جاريث بيل
جاريث بيل
إسماعيل محمود
سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مباراة فياريال أمام ضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

افتتح جيرارد مورينو التسجيل لفريق الغواصات الصفراء في الدقيقة الثانية عشرة، بعدما فشل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في إبعاد الكرة بشكل صحيح خلال هجمة مرتدة لفياريال، لتصل لمورينو والذي وضع الكرة في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للغواصات.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، ومن هجمة بدأها داني كارفخال الظهير الأيمن للميرنجي، عادل جاريث بيل النتيجة لريال مدريد ، بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى الخالي ، ليضعها في الشباك منهيًا الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط ريال مدريد ، واستطاع لاعبه الفرنسي كريم بنزيما هز الشباك في الدقيقة 60 ، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع لخاصية الفار ، حيث تبين أن بنزيما كان في موقع تسلل.

وفي الدقيقة 74 ، أضاف موي جوميز الهدف الثاني لفياريال وسط غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ريال مدريد ، ليتأخر الريال بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة 86 ، عاد بيل لينقذ فريقه مرة أخرى بإضافته هدف التعادل ، بعد مراوغته للاعبي فياريال ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 93 ، طرد حكم المباراة الويلزي جاريث بيل ، وذلك بعد تحصله على إنذارين.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة الخامسة في المركز التاسع ، ورصيد نادي فياريال للنقطة الثانية في المركز السادس عشر.

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