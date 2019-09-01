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تربك المستثمرين.. الغرف السياحية تكشف أزمة المراكب النيلية.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:31 م
وحيد عاصم
وحيد عاصم
حمزة شعيب
أكد وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يعاني من عشوائية القرارات السريعة، التي تربكه، وتخيف المستثمرين، منوها إلى أنه تم فرض رسوم على المراكب النيلية المتحركة بالأقصر وأسوان، بشكل عنيف.

وأضاف عاصم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رسوم المراكب النيلية الثابتة 15 جنيه على المتر يوميا و300 جنيه للمرسى، مشيرا إلى أنه يمثل طفرة كبيرة في قيمة الرسوم.

ونوه عضو اتحاد الغرف التجارية، إلى أن المركب تدفع 1500 جنيه يوميا للرسو على المرسى، و1500 جنيه أخرى يوميا مقابل منافع النيل.

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