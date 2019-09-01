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أصل الحكاية

بعد الفوز على الاتحاد في الكأس.. الزمالك على موعد مع مباراتين من نار

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:01 م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
أحمد سالم
بالفوز الصعب على نادي الاتحاد السكندري بات الزمالك على بعد خطوة واحدة من إحراز بطولة كأس مصر، اللقب المحبب الى القلعة البيضاء خلال العشر سنوات الأخيرة.

الزمالك ظهر اليوم ضد الاتحاد بمستوى جيد وكان كفيلا بإنهاء المباراة أمام الاتحاد العنيد في الوقت الأصلي لولا تألق عماد السيد حارس الاتحاد المنتهي عقده مع الزمالك سلفا، وقوة دفاعات الاتحاد وسوء التوفيق الذي لازم مهاجمي الزمالك عمر السعيد ويوسف أوباما خلال فترات اللقاء.

بات الزمالك الآن طرفا في مباراة نهائية قد تبدو سهلة إذا تمكن بتروجيت من تخطي بيراميدز في مباراة الغد، بينما ستزداد صعوبة مع تفوق بيراميدز الذي يأمل في إحراز أول بطولة له مع السنة الأولى لإنشاء النادي.

مواجهات بيراميدز والزمالك في الدوري تصب لصالح الفريق حديث الإنشاء الذي تعادل مع الفريق الأبيض ذهابا وانتصر عليه إيابا، غير أنه لم يستطع أن يتفوق عليه في جدول الدوري فحل ثالثا بعد الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

فوز الزمالك على بيراميدز في النهائي سيؤهله لمباراة أقوى من حيث المنافس والجماهيرية حيث لقاء الأهلي بطل الدوري في كأس السوبر المصري، وهي مباراة تساوي بطولة في حد ذاتها نظرا لما تمثله من تنافس تاريخي وجماهيرية كبيرة، كما أن الفوز في المباراة يضيف لقبا لدولاب بطولات الفائز.

الزمالك التقى الأهلي أيضا مرتين خلال العام، وعلى رغم المستوى المتذبذب للنادي الأهلي إلا أنه استطاع أن يتفوق على الزمالك في مباراة الإياب بهدف علي معلول، بينما تعادل سلبا في مباراة الذهاب التي غلب عليها الطقس السيئ والأداء الباهت للفريقين.

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