القابضة للمياه عن غرق مملكة العنب بالغربية: سيتم تنفيذ صرف على النظام الأوروبي

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، لشكوى المواطنين علي موقع "صدى البلد" بشأن غرق قرية "بلاي" الشهيرة بمملكة العنب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.



وأفادت الشركة في بيانها، أن المياه ناتجة عن صرف عشوائي أدى إلى غرق الشوارع بالقرية.



وأوضحت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، أنه جارِ تنفيذ مشروع صرف صحي ضمن مشاريع الإتحاد الأوروبي، وتم الدفع من قبل الشركة بسيارة للمساعدة فى أعمال الشفط والتسليك وتم حل المشكلة.