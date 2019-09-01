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رياضة

احمد مجدى يهنئ الزمالك بعد تأهله لنهائي كاس مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:32 م
احمد مجدى
احمد مجدى
محمد بدران
هنأ احمد مجدى لاعب الزمالك السابق الفريق الابيض بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية.

وكتب احمد مجدى على صفحته بموقع "تويتر" ‏مبرووووك للزمالك مباراه جيده جدا في تطور كبير في اللياقه البدنيه وخلق الفرص وتنافس كبير بين اللاعبين علي حجز مكان في التشكيل ميتشو عليه دور كبير علي السيطره علي النجوم، المشكله الكبيره هي ترجمه الفرص الي اهداف".

أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الشوط الإضافى الأول من تسديدة فى مرمى حارس زعيم الثغر.

بتلك النتيجة، ينتظر الزمالك الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.
احمد مجدى يهنئ الزمالك بعد تأهله لنهائي كاس مصر

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