وزير الخارجية: لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة

قال وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة لم تشمل حديث مباشر حول ملف التصالح مع قطر، ولكن الزيارة شملت مناقشات حول الأوضاع الحالية بمجلس التعاون الخليجي.



ونوه، "وزير الخارجية" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إم بي سي مصر"، إلي أنهم لم يرصدوا أي استجابة من قبل قطر للعمل على تحقيق التصالح.



في صدد ذلك أكد "وزير الخارجية، أنهم سيظلون على موقفهم من قطر خلال الوضع الراهن.