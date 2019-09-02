لتعظيم فرص ترشيد الاستهلاك.. جاسكو تحصل على أيزو 50001

اتمت شركة جاسكو تأهيل كافة مواقع الشركة التشغيلية للتوافق مع متطلبات نظام إدارة الطاقة أيزو 50001، وذلك توافقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ كل السبل لترشيد الطاقة وتعظيم فرص ترشيد الاستهلاك لدعم الاقتصاد الوطني.



وبذلك استكملت شركة جاسكو تأهيل كافة مواقعها للحصول على شهادة نظام إدارة الطاقة أيزو 50001 لتكون رائدة لنظم الإدارة والقدرات المؤسسية بعد أن تم منح المناطق الإقليمية (الإسكندرية – الجنوبية – القاهرة ومنطقة دهشور) شهادة نظام إدارة الطاقة وهو نموذج يحتذى به ودلالة على وحدة الروح التي تجمع بين أبناء جاسكو من أجل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية