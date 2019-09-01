بعد تأهل الزمالك لنهائي كاس مصر .. هاني العتال: مبروك للأبيض

هنأ هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك الفريق الابيض بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية.



وكتب هانى العتال على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏الأبيض إلي النهائي مبروك يا زمالك ‎#هاني_العتال".





أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الشوط الإضافى الأول من تسديدة فى مرمى حارس زعيم الثغر.





بتلك النتيجة، ينتظر الزمالك الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

