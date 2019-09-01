هات 3 حبات يا عاطف .. شاهد طابور مدمنين على تاجر مخدرات بالجيزة.. والداخلية تلقي القبض عليه

"هات يا عاطف ٣ حبات والنبي يا عاطف أنا كمان".. هكذا أظهر فيديو لتاجر مخدرات بالجيزة أثناء زحام بعض المدمنين عليه لشراء المواد المخدرة.





الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر تجمع عدد كبير من الأشخاص ممسكين بأموال لشراء مواد مخدرة، حيث وقف المدمنون في طابور، فيما قام تاجر المخدرات بتوجيه السباب لهم لعدم التزامهم في الطابور.





تبين أن تاجر المخدرات صاحب مقطع الفيديو من منطقة أبو النمرس.





كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت حقيقة الفيديو المتداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص في أبو النمرس.





وأوضحت المصادر الأمنية، أن مقطع الفيديو المتداول من عزبة الفوكس بمدينة أبو النمرس قديم، وأن المتهم المدعي "عاطف" تم إلقاء القبض عليه منذ 29 يوليو الماضي وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و8 قطع حشيش.





وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا وينظر قاضي المعارضات جلسة تجديد حبسه يوم 3 سبتمبر الجاري، كما تبين أنه سبق اتهامه في قضية مخدرات.





وأضافت المصادر، أن الحملات على أوكار وبؤر تجارة المخدرات مستمرة بشكل يومي، إضافةً إلى نشر دوريات أمنية لمطاردة تجار المخدرات "القطاعي" ممن يقومون بالبيع في الشوارع للمتعاطين والمدمنين، علاوة على استمرار الرصد لكبار التجار وتوجيه ضربات استباقية لهم قبل بيع وترويج المخدرات.





وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لعشرات الأشخاص يقومون بشراء أقراص مخدرة من شاب يدعى عاطف.