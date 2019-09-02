محسن عادل : سعر الصرف للدولار به مرونة كبير للغاية .. فيديو

قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق إن سعر الصرف للدولار به مرونة كبير للغاية بشهادات دولية التى اقرت استقرار أسعار الصرف .



وأضاف عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دى ام سى " أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة الاستثمار حيث سيذهب جزء من هذه الأموال إلى الاستثمار .



وتابع أنه بعد تخفيض أسعار الفائدة سينخفض الدين العام مشيرا إلى أن هذه الأموال ستذهب فى مشروعات طرق ومستشفيات .



واستكمل أن هذه الامور تعكس قوة الاقتصاد الكلي للبلاد وتحسنه .



