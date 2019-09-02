ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن عادل : سعر الصرف للدولار به مرونة كبير للغاية .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق إن سعر الصرف للدولار به مرونة كبير للغاية بشهادات دولية التى اقرت استقرار أسعار الصرف .

وأضاف عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دى ام سى " أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة الاستثمار حيث سيذهب جزء من هذه الأموال إلى الاستثمار .

وتابع أنه بعد تخفيض أسعار الفائدة سينخفض الدين العام مشيرا إلى أن هذه الأموال ستذهب فى مشروعات طرق ومستشفيات .

واستكمل أن هذه الامور تعكس قوة الاقتصاد الكلي للبلاد وتحسنه .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عادل: تحسن المؤشرات الاقتصادية ينذر بإمكانية تخفيض سعر الفائدة

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

عن خفض أسعار الفائدة 1.5%.. اقتصاديون: البنك المركزي أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق والتطورات المحلية والعالمية.. قرار إيجابي للغاية على الصعيد الاقتصادي ينعكس على الاستثمار

محسن عادل: خفض سعر الفائدة يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي.. فيديو

ترشيحاتنا

تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية

شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر

أسعار مواد البناء اليوم 1 سبتمبر .. استقرار في ختام التعاملات

طعنة نافذة أودت بحياته.. خلاف علاقة نسب يسفر عن قتيل في الدقهلية

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

رانيا علوانى تتغلب على أزمة التصريحات.. اعرف ماذا فعلت؟

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

بعد مهاجمته للبيوت في مصر.. ما لا تعرفه عن حشرة القراد

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك والفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور