ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد العدوان الإسرائيلي .. نيشان: جنوب لبنان العظمة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:19 ص
نيشان
نيشان
محمد بدران
علق الإعلامى اللبنانى نيشان على التصعيد الذى حدث اليوم الأحد بين العدوان الإسرائيلي وحزب الله.

وكتب نيشان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا :"‏جنوب لبنان جنوب العظمة".

كان الجيش اللبناني أعلن أن الأراضي اللبنانية تعرضت لـ40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم "الأحد" أن بلدات (مارون الراس، عيترون، يارون)، وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، تعرضت لقصف مدفعي عسكري من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، لا تزال النيران مشتعلة في مساحات زراعية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية، كما تتصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود في سماء عدد من القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.
بعد العدوان الإسرائيلي .. نيشان: جنوب لبنان العظمة

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر

أشعل أبواق الحرب.. نتنياهو يهدد لبنان: ستدفعون ثمن الهجوم

ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور

رانيا علوانى تتغلب على أزمة التصريحات.. اعرف ماذا فعلت؟

تركي آل الشيخ يحيي وصية سيدنا عمر بن الخطاب بمسابقة جديدة

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

بعد مهاجمته للبيوت في مصر.. ما لا تعرفه عن حشرة القراد

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك والفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور