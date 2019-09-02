بعد العدوان الإسرائيلي .. نيشان: جنوب لبنان العظمة

جنوب لبنان جنوب العظمة.🙏 — نيشان (@Neshan) September 1, 2019

علق الإعلامى اللبنانى نيشان على التصعيد الذى حدث اليوم الأحد بين العدوان الإسرائيلي وحزب الله.وكتب نيشان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا :"‏جنوب لبنان جنوب العظمة".كان الجيش اللبناني أعلن أن الأراضي اللبنانية تعرضت لـ40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي.وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم "الأحد" أن بلدات (مارون الراس، عيترون، يارون)، وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، تعرضت لقصف مدفعي عسكري من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.من ناحية أخرى، لا تزال النيران مشتعلة في مساحات زراعية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية، كما تتصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود في سماء عدد من القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.