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بين السماء والأرض .. قصة 25 دقيقة لـ احتجاز بابا الفاتيكان داخل المصعد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
أحمد شريف
25 دقيقة قضاها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عالقًا بين السماء والأرض، داخل مصعد أصابه عطل مفاجئ خلال صعوده مبنى الفاتيكان.

دفعت أزمة حبس بابا الفاتيكان داخل المصعد، رجال الإطفاء إلى الهرع نحو المبنى المقدس، لإنقاذ فرانسيس من احتجازه خلف أبواب المصعد المعطل، بعد قرابة النصف ساعة مرت بصعوبة و رهبة في نفوس المقربين من البابا فور علمهم بالواقعة.

الاعتذار هو أبرز شيء قدمه بابا فرانسيس لجمهوره الذين كانوا يحتشدون لرؤيته بميدان سانت بيتر اليوم الأحد، بعد تأخره عن الظهور لمدة 7 دقائق .

انقطاع الكهرباء هو السبب الذي أوضحه فرانسيس لجمهوره خلال كشفه عن حادث حبسه داخل المصعد، قائلًا إن رجال الإطفاء البواسل هم من أنقذوا وطلب من محبيه المحتشدين التصفيق لهم على دورهم الشجاع.

وبعد انتهاء بابا الفاتيكان من التحدث عن سبب تأخره ، بدأ خطبته عن كارثة الاحتباس الحراري وتأثيرها في المجتمعات العمرانية حول العالم، متناسيًا ما تعرضه له بسبب انقطاع الكهرباء خلال صعوده بالمصعد إلى مبنى الفاتيكان.

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