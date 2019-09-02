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شعبة الدواجن : سعر الكيلو يصل 12 جنيها فى هذه الحالة .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد رشاد قرني رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة ان انخفاض اسعار الدواجن يعتبر خبر جيد للغاية ومشجع مشيرا إلى أن العامل الأساسي فى نزول الأسعار هو المجهودات التى تقوم بها الدولة لتوفير البروتين الحيواني.

وأضاف قرني فى حواره لبرنامج "مساء دى ام سى " ان هناك ايضا نزول فى أسعار اللحوم الحمراء حيث كانت الاسعار وصلت الى 180 و اليوم وصلت الى 90 جنيها للكيلو .

وتابع أن هذه العوامل مميزة لتوفير البروتين الحيواني فى مصر مشيرا إلى أن توافر اللحوم الحمراء فى البيوت بسبب العيد كان هناك طلب قليل والعرض كثير الدواجن تسبب فى انخفاض اسعار الدواجن القوى ويمثل ليس أقل من 30% .

واستكمل أن مصر من البلاد الرائدة فى تربية الدواجن فى العالم العربي والافريقي وهناك خبرات لنكون على رأس هذه التجارة ولكن لابد من توافر عدة عوامل من اجل نجاح المنظومة مشيرا الى انه فى حالة زراعة مصر 3000 فدان ذرة صفراء سيتنخفض الأسعار أكثر وقد تصل الى 12 جنيها.

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