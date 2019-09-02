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عضو اللجنة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع: منتشرة على مستوى العالم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت ايمان عبد البديع غراب عضو اللجنة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة أن الإعاقة السمعية ليست منتشرة على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم مؤكدة أن الأعداد تتضاعف في الأطفال والكبار.

وأضافت عضو اللجنة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة خلال تصريحات تليفزيونية أنه في الريف والصعيد تكون المشكلة أكبر نتيجة زواج الأقارب وهو ما يسبب في رفع نسبة الإصابة.

وتابعت عضو اللجنة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة أن أول 3 سنوات من عمر الطفل تعد بمثابة أهم السنوات لتعليم الطفل اللغة مؤكدة أنه إذا تم ذلك تقلل من نسبة الإصابة بالمرض وإمكانية أن يتم التواصل الطبيعي في سن أصغر.

وأشارت عضو اللجنة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة انه حاليا يتم الكشف والعلاج والحصول على سماعات الأذن بالمجان عن طريق مبادرة التدخل السريع والمبكر لكى يتم العلاج.

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