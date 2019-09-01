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الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه لفرش المساجد خلال العامين الماضيين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:41 م
المساجد
المساجد
خالد محيي الدين
قال وزير الأوقاف، إن الوزارة في أفضل أحوالها الاقتصادية خلال الـ20 عاما الأخيرة، حيث لا تعاني من أي مشاكل، مؤكدا أنهم قاموا بأكبر عمليات إحلال وتجديد لعمارة المساجد.

وأوضح "وزير الأوقاف" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم خصصوا 100 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، لفرش المساجد وتجهيزها فقط، والتي تم إنتاجها من مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الاوقاف المصرية التابعة للوزارة.

ونوه، إلي أن الوزارة في عهود سابقة كانت تقوم بتجديد ما بين 50 إلي 60 مسجدا سنويا، ولكنها تمكنت خلال الأعوام الماضية من ترميم 500 إلي 600 مسجد علي الأقل سنويا من خلال الجهود الذاتية وتبرعات المواطنين.

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