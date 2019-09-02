بعد جامعة الأزهر .. مقر جديد لاتحاد الجامعات الإفريقية في واشنطن

أعلن اتحاد الجامعات الإفريقية، أنه سيتم افتتاح مقر جديد له، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ويأمل الاتحاد أن يساعد ذلك في تعزيز العلاقات والتعاون الأكاديمي بين جامعات أمريكا الشمالية والجامعات الإفريقية.



وأضاف اتحاد الجامعات الإفريقية في بيان له، أنه سيتم افتتاح مقر اتحاد الجامعات الإفريقية في أمريكا الشمالية في البعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي بالولايات المتحدة في واشنطن في الأول من أكتوبر المقبل، وستجمع مناسبة الافتتاح الدبلوماسيين والعلماء الأفارقة المغتربين وكذلك ممثلين عن التعليم العالى من افريقيا والولايات المتحدة وكندا.



كما سيحضر الافتتاح ممثلون عن الجمعيات المهنية من كلا الجانبين أمريكا الشمالية وأفريقيا، وسيعد هذا بمثابة دفعة قوية من جانب اتحاد الجامعات الإفريقية لإقامة روابط بين مؤسسات التعليم العالي الإفريقية والأمريكية.



ومن المقرر ان ينشر اتحاد الجامعات الإفريقية، قائمة الضيوف والمتحدثين في حفل الإفتتاح لاحقا، ولكن الموضوعات الفرعية لهذا اليوم ستتمحور حول تعزيز العلاقات بين أفريقيا والمغتربين، وتعزيز سياسات التعاون الأكاديمي والحكومي بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وإقامة شراكات استراتيجية رئيسية بين الجهات المعنية الرئيسيين في الأوساط التعليمية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات البحثية و "المغتربين" والشباب الأفريقي.



يأتي المقر الجديد بعد سبعة أشهر من افتتاح اتحاد الجامعات الإفريقية لمقره الإقليمي بشمال إفريقيا في جامعة الأزهر المصرية بالقاهرة في 12 مارس.



كما افتتح مقر لمنطقة شرق إفريقيا في السودان في مارس 2018، واستضافته جامعة الخرطوم ليلبي احتياجات مؤسسات التعليم العالي في 15 دولة في منطقة شرق إفريقيا الواسعة، وهو يغطي عدة دول : كينيا وبوروندي وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والصومال وجزر القمر وسيشيل.



أشار بيان صادر عن الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية إيتيان إهيلي، بعد ذلك إلى أن الاتحاد قد قرر فتح مقرات مماثلة لتلبية احتياجات مناطق غرب وجنوب إفريقيا.