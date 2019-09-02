المالية تعلن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي.. برلمانيون: سيصب في مصلحة الموازنة..وتوقعات بانخفاض أسعار السلع فـ2020 ووصول الدولار الأمريكي لـ 13.5

صناعة البرلمان تكشف موعد انخفاض أسعار الدولار والسلع

هل تحرير سعر العملات الجمركية يؤثر على أسعار السلع ؟.. اقتصادية البرلمان تجيب

برلماني يكشف عن المستفيد من تحرير أسعار العملات الجمركية





أعلنت مصلحة الجمارك، عن تحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره فى البنك المركزى على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.



وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، اليوم 1 سبتمبر سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.



بدوره، توقع عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب زيادة في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بعد تحرير سعر العملات الجمركية بنسبة 10% إذا لم ينخفض سعر الدولار في البنوك.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد تحرير سعر الدولار الجمركي أصبح مقترن بسعر الدولار بالبنوك بمعنى أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار بالبنوك سيرتفع سعر الدولار الجمركي والعكس صحيح.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، لافتًا إلى أن لابد من دراسة القرارات جيدًا لتصب في مصلحة المواطن في الأولوية من خلال السيطرة على أسعار السلع في الأسواق وتجنب ارتفاعها بأي شكل من الأشكال.



كما علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لاسعاره فى البنك المركزى على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، معقبًا:" سيكون محددًا وفقًا لسعر الدولار في البنوك".



وأضاف "البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة كان هناك سعر ثابت للعملات الجمركية على السلع الاستراتيجية بخلاف السلع غير الاستراتيجية، ولكن بعد تحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لاسعاره فى البنك المركزى اصبح السعر متحرر و مطلق، بمعني أنه سيتم تحديده وفقًا لسعر الدولار بالبنوك.



وتوقع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الدولار الفترة القادمة سيشهد انخفاض كبير بسبب تحويلات المصريين بالخارج والاكتشافات التي تمت خلال الفترة السابقة بالمواد البترولية مما ينتج عنه تصدير الغاز إلى عدد كبير من الدول الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن سعر الدولار سيصل خلال العام القادم لـ 13.5 جنية، وذلك سينتج عنه خفض أسعار السلع بشكل كبير.



وقال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا أن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيًا سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض الأساسي لإلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع هو زيادة حصيلة الجمارك حيث أن التعريفة ستكون غير ثابتة ومتغيرة على حسب تغير سعر الدولار في البنوك مما ينتج عنه زيادة أو انخفاض في سعر الدولار الجمركي.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك، بمعنى أن السلع المستوردة من الخارج سواء كانت مواد خام أو سلع عادية ستكون بسعر موحد وذلك سيصب في صالح العملية التجارية.