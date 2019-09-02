وزير الأوقاف: نسعى لتوفير استهلاك الكهرباء بالمساجد

قال وزير الأوقاف، إن هناك اتفاقا بين الوزارة وشركة الكهرباء بعدم تحميل المساجد أي فواتير، لكنهم فقط يطمحون لترشيد وتنظيم الاستهلاك.



وأضاف، "وزير الأوقاف" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتبعها عمال المساجد في أستهلاك الكهرباء، حيث يقومون بربط كل مراوح وكشافات الإضاءة الخاصة بالمسجد بمفتاح واحد.



ونوه، إلى أنهم يسعون لتنظيم استهلاك الكهرباء والمكيفات في المساجد تبع لخطة الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.