تامر حسنى الأحدث .. نجوم يرفعون شعار التأليف والتمثيل يد واحدة

جاء إعلان الفنان تامر حسنى عن فيلمه الجديد والذى يقوم بتأليفه ليعيد ليفتح ملف النجوم الذين يحرصون على كتابة بعض اعمالهم ويخوضون مجال اخر بجانب مجال التمثيل حيث يرفعون شعار "التأليف والتمثيل يد واحدة".



نرصد بعض النجوم الذين خاضوا تجربة التأليف مثلما فعلها تامر حسني.



تامر حسني:

أعلن تامر حسني عن فيلمه الجديد والذى يخوض فيه تجربة جديد بعالم التأليف وهو بعنوان "مش انا" وهو العمل الذى يبدا تصويره خلال الايام القليلة المقبلة.



ولم تكن تجربة التأليف الأولى بالنسبة لتامر حسنى حيث خاضها من قبل فى عدد من الأعمال السينمائية ولعل من أبرزها ثلاثية "عمر وسلمى" التي قدمها تامر حسني في البدايات السينمائية، فكان العمل بأجزائه الثلاثة التي شاركت فيها الفنانة مي عز الدين، نقطة تحول كبيرة لهما، حيث كان تامر حسني هو صاحب القصص الثلاثة، واستعان في تلك الوقت بالمؤلف أحمد عبد الفتاح.



كما قام بكتابة قصة فيلمه "البدلة"، والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا، واستعان وقتها بالمؤلف أيمن بهجت قمر لكتابة السيناريو والحوار، ويستعد خلال الفترة المقبلة؛ لتقديم جزء ثاني من الفيلم مع نفس الشركة المنتجة.



وفي عام 2010، قدم النجم تامر حسني فيلم "نور عيني"، وكان من تأليفه، واستعان وقتها أيضًا بالكاتب أحمد عبد الفتاح؛ ليكون مكلفًا بكتابة السيناريو والحوار للفيلم.



محمد رجب :

ودخل الفنان محمد رجب مجال التأليف من خلال تجربته فى فيلم "صابر جوجل" والذى قام ببطولته مع سارة سلامة وراندا البحيرى وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شاب مصرى بسيط معروف بذكائه وقدرته الفائقة فى استخدم التكنولوجيا والانترنت ونظرا لظروف معينة يقرر ان يهاجر الى دولة اوروبية لكى يحقق طموحاته والنجاح الذى يحلم به ويتعرض للكثير من المشاكل حتى يحقق نجاحه ويثبت نفسه.



باسم سمرة :

بينما خاض باسم سمرة تجربة التأليف من خلال فيلمه "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذى يعد أولى تجاربه فى مجال التأليف وهو من إخراج يسرى نصر الله وتدور أحداثه حول حياة الطباخين خاصة الذين يقيمون فى الارياف المصرية وعلاقتهم بمختلف الاشخاص من حولهم سواء اصدقائهم أو عائلاتهم أو المقربين منهم وتتوالى الأحداث فى قالب اجتماعى والفيلم يشارك فى بطولته ليلى علوى ومنة شلبى وصابرين وباسم سمرة ومحمد الشرنوبى وصلاح عبدالله ومحمد فراج وانعام سالوسة ولمى كتكت واحمد داود وكتب له سيناريو وحوار احمد عبدالله واخراج يسرى نصر الله.



عمرو محمود ياسين :

كما خاض الفنان عمرو محمود ياسين تجربة التأليف فى اكثر من عمل فنى آخرها مسلسل "ليالى الحلمية" وتحديدا الجزء السادس منها والذى يخوض به ماراثون دراما رمضان 2016 وهو من بطولة صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد ودرة وانعام سالوسة ومحمد متولى وأحمد صيام وهو من تاليف عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وإخراج مجدى أبو عميرة.



وكان للفنان عمرو محمود ياسين تجربة سابقة فى عالم التأليف من خلال مسلسل "نصيبى وقسمتي" والذى تدور احداثه فى قالب اجتماعى حول علاقة الرجل بالمرأة والمشاكل التى تقع بينهما بداية من مرحلة الاختيار قبل الزواج حتى نهايته ومنها المشاكل التى تتعلق بالابن والابنة, والفيلم بطولة هاني سلامة ونيكول سابا ومي سليم ودرة وشيرى عادل وريهام حجاج ومحمد يونس وعبد الرحيم حسن وبسمة ومصطفى يوسف واخراج على ادريس.



كريم فهمى :

وقام الفنان كريم فهمي بتقديم تجربة التأليف أكثر من مرة كان اخرها فيلم "حسن وبقلظ " الذى تم عرضه مؤخرا وتدور أحداثه فى اطار كوميدي رومانسي حول شقيقين ملتصقين ببعضهما البعض تقع معهما العديد من المواقف الكوميدية وتتوالى الأحداث فى قالب كوميدي ساخر والفيلم بطولة يسرا اللوزى ومي سليم وعلى ربيع وهشام ماجد وشيكو واحمد فهمي ونسرين امين وكريم فهمي وهيثم احمد زكي ومحمد اسامة ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد ومن تأليف كريم فهمي ,وانتاج أحمد السبكي واخراج وائل احسان, ومن المعروف أن كريم فهمي قدم أكثر من تجربة فى مجال التأليف منها فيلم " أوضتين وصالة " وفيلم " بيبو وبشير " وفيلم "مستر آند مسز عويس" وفيلم "هاتولي راجل" كما قام بتأليف فيلمه الجديد "ديدو" الذى من المتوقع أن يعرض فى العام الجديد.