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نقيب الزبالين بالقاهرة: قاعدة بيانات بكل الأحياء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد شحاتة المقدس نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى أنه سيتم عمل قاعدة بيانات بمعنى أن نقوم بعد الوحدات السكنية بشارع معين وعدد الأسر وعناوينهم وأرقامهم تكون مع العامل المختص بتغطية تلك المنطقة.

وأضاف نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى خلال تصريحات تليفزيونية أن المحلات التجارية تكون بالتعاون ودهن الأرصفة بالتنسيق مع المحافظة لكى يتم التخلص من القمامة الموجودة في الشارع.

وتابع نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى جميع قطاعات من المحافظة ورؤساء الأحياء في إجتماعات دائمة ويتم التنبيه على نظافة مصر.

وأكد ان القاهرة تكون من أفضل المدن على مستوى العالم.

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