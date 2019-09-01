اهم الاخبار اليوم | تحرير الدولار الجمركي.. وبابا الفاتيكان بين السماء والأرض.. وزيادة مرتقبة في أسعار السلع

نشر موقع صدي البلد خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الاخبار المهمة منها تحرير سعر الدولار الجمركي وقصة احتجاز بابا الفاتيكان في مصعد 25 دقيقة بين السماء والارض وزيادة مرتقبة في أسعار السلع.. وغيرها من الأخبار.25 دقيقة قضاها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عالقًا بين السماء والأرض، داخل مصعد أصابه عطل مفاجئ خلال صعوده مبنى الفاتيكان.دفعت أزمة حبس بابا الفاتيكان داخل المصعد، رجال الإطفاء إلى الهرع نحو المبنى المقدس، لإنقاذ فرانسيس من احتجازه خلف أبواب المصعد المعطل، بعد قرابة النصف ساعة مرت بصعوبة و رهبة في نفوس المقربين من البابا فور علمهم بالواقعة.الاعتذار هو أبرز شيء قدمه بابا فرانسيس لجمهوره الذين كانوا يحتشدون لرؤيته بميدان سانت بيتر اليوم الأحد، بعد تأخره عن الظهور لمدة 7 دقائق .انقطاع الكهرباء هو السبب الذي أوضحه فرانسيس لجمهوره خلال كشفه عن حادث حبسه داخل المصعد، قائلًا إن رجال الإطفاء البواسل هم من أنقذوا وطلب من محبيه المحتشدين التصفيق لهم على دورهم الشجاع.توقع عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب زيادة في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بعد تحرير سعر العملات الجمركية بنسبة 10% إذا لم ينخفض سعر الدولار في البنوك.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد تحرير سعر الدولار الجمركي أصبح مقترن بسعر الدولار بالبنوك بمعنى أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار بالبنوك سيرتفع سعر الدولار الجمركي والعكس صحيح.وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، لافتًا إلى أن لابد من دراسة القرارات جيدًا لتصب في مصلحة المواطن في الأولوية من خلال السيطرة على اسعار السلع في الأسواق وتجنب ارتفاعها بأي شكل من الأشكال.أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، أسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بـ الدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، تطبيق المعايير والضوابط على البرامج والشاشات.وناقشت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.وصرح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية كتابه السنوي لعام 2019/ 2020 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.واحتل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المركز الثاني في القائمة، تلاه الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، بينما جاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في المرتبة التاسعة، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في المرتبة الثالثة عشر، والأمير محمد بن زايد آل نهيان، في المرتبة الخامسة عشر، والرئيس جوكو ويدودو، رئيس أندونيسيا، في المرتبة السادسة عشرة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق في المرتبة الثامنة عشر.وجاء الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري في المرتبة الرابعة والعشرين، والداعية معز مسعود في المرتبة الحادية والثلاثون، والدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي في المرتبة الثالثة والثلاثين، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، في المرتبة الرابعة والثلاثين، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية في المرتبة الخامسة والثلاثين.وحل اللاعب المصري محمد صلاح، في المرتبة السادسة والأربعون، والفتاة الفلسطينية عهد التميمي في المرتبة التاسعة والأربعين.قالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن 4 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني.وكانت القناة قد أكدت مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله، والتي استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية.وكان حزب الله قد أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.وقال حزب الله إنه قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش .واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفورية خلال القصف الذي شنته على بلدة مارون الراس. بحسب ما ذكرته قناة "الميادين".ظهر السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول غاضبًا ، وذلك أثناء تغييره في مباراة الريدز أمس أمام بيرنلي والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.هذا الغضب كان بسبب عدم تمرير النجم المصري محمد صلاح الكرة لماني ، في إحدى الهجمات التي انفرد بها اللاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة ، حيث كان متاحًا له التمرير لماني والذي كان خاليًا من الرقابة الدفاعية ، لكن صلاح فضل نفسه على زميله ، وقرر مراوغة مدافع الخصم ، وهو الأمر الذي فشل فيه ، لتقطع الكرة ، وينفجر غضب ماني في هذه اللحظة.هذه الكرة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب بين اللاعبين الأهم والأبرز في فريق ليفربول ، والألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي ، البعض ألقى باللوم على صلاح ووصفه بالطمع ، وأنها ليست المرة الأولى الذي يقوم فيها بمثل تلك المواقف ، والبعض الآخر حمل مسئولية هذا الفعل على ماني ، فهذا الموقف طبيعي ويحدث في العديد من المباريات مع جميع اللاعبين ، صلاح كان يريد التسجيل في مباراة شبه منتهية ، وماني سجل هدف في تلك المباراة سلفًا ، فلماذا لا يطمع صلاح في هذه الكرة ؟ الجماهير انقسمت بين الرأيين ، لكن إن حللنا الموقف بشكل جيد ، فسنرى أن هذه الكرة كانت نهاية للتراكمات بين اللاعبين الإثنين من أنانية كل منهما تجاه زميله الآخر ، منذ الموسم الماضي ، ويكون المخطأ في هذه الحالة هو الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.استطاع فيلم الجوكر Joker ان يخطف الانظار اليه فى أول عرض له فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الحالى.Joker وتصفيق 8 دقائقونال الجوكر Joker تصفيق حاد استغرق 8 دقائق من قبل الجمهور والنقاد وهو مؤشر لنجاح الفيل عند عرضه فى اكتوبر المقبل.تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.انتهت مباريات اليوم الثاني والأخير من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وأقيمت 8 مباريات أمس بينما شهد اليوم مباراتين في الدوري الإنجليزي برميرليج.وفشل محمد صلاح في تسجيل أي أهداف في مباراة أمس أمام بيرنلي، كما فشل أيضًا الفنلندي بوكي من مواصلة صحوته ولم ينجح في هز شباك نظيره ويست هام في الدوري الإنجليزي.نفس الأمر انطبق على الإنجليزي رحيم ستيرلينج أمام برايتون، وكان المستفيد الأكبر من هذه الجولة هو سيرجيو أجويرو الأرجنتيني الذي هز شباك برايتون مرتين، لكن النجم الجابوني عاد يحاول العودة من بعيد بالهدف الذي أحرزه أمام توتنهام أمس.