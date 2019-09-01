عرض الفيلم الإماراتي خلك شنب الخميس المقبل .. فيديو

يبدأ عرض الفيلم الإماراتي الكوميدي "خلك شنب"، بدور العرض الخليجية، يوم الخميس المقبل.



ويجمع الفيلم بين عدد من الفنانيين الإماراتيين منهم عمار آل رحمة، وسعد عبدالله، ومحمد الكندي، و ومن إخراج الإماراتي هاني الشيباني، ومن إنتاج غبشة فيلمز للمنتجين عامر سالمين المري، هاني الشيباني، وعلي المرزوقي.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، استطاع من خلاله مخرج العمل توظيف مهارات أبطاله وشغفهم الفني بشكل رائع لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف والتي تجعل من العمل وجبة دسمة من الترفية والإبتسامة المتواصلة لكافة أفراد الأسرة، حيث يعتبر متنفسًا سينمائيًا ترفيهيًا هامًا لكافة الفئات العمرية.



ويرصد قصة ثلاثة أصدقاء "شبان" يستيقظون من ليلة مجنونة ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويبدأون بمحاولة معرفة ما حدث لهم في الساعات الماضية حيث تتكشف لهم المغامرات والمفاجآت في قالب مليء بالتشويق والغموض، وفي الوقت ذاته يتطرق الفيلم لعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وثقافاته المتنوعة.



وقال مخرج الفيلم إنه سعيد بعودته مجددا للواجهة السينمائية من خلال "خلك شنب"، حيث استطاع خلال فترة وجيزة أن يشكل توليفة مميزة من الوجوه السينمائية الصاعدة والتي تتنبأ بمستقبل واعد للسينما الإماراتية، من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في العديد منا الأفلام لكسب المزيد من الخبرة، ومن ثم المنافسة خليجيا وعربيا.