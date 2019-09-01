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رياضة

اخبار الرياضة.. الزمالك في نهائي كأس مصر.. ورانيا علواني تعتذر لجماهير الاهلى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:42 م
انفعال ماني
انفعال ماني
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

- أكدت رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

- أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

- نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد ت مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل مارتن لاسارتي .

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

- أنقذ محمود علاء مدافع الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد لمنافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ 8 من كأس مصر.

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

- شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة حاليًا على ملعب "الإسماعيلية" في نصف نهائي الكأس تألق لافت حارس الزمالك السابق وانقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة ليقود فريقه للخروج بالتعادل السلبي في الشوط.

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة

- نشبت مشادة كلامية بين لاعبي الزمالك والاتحاد وصلت إلى التطاول بالأيدي بعد خسارة الفريق السكندري وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.

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