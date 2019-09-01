اخبار الرياضة.. الزمالك في نهائي كأس مصر.. ورانيا علواني تعتذر لجماهير الاهلى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- أكدت رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.- أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .- نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد ت مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل مارتن لاسارتي .- أنقذ محمود علاء مدافع الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد لمنافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ 8 من كأس مصر.- شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة حاليًا على ملعب "الإسماعيلية" في نصف نهائي الكأس تألق لافت حارس الزمالك السابق وانقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة ليقود فريقه للخروج بالتعادل السلبي في الشوط.- نشبت مشادة كلامية بين لاعبي الزمالك والاتحاد وصلت إلى التطاول بالأيدي بعد خسارة الفريق السكندري وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.