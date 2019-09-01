اخبار الحوادث.. هات 3 حبات يا عاطف .. شاهد طابور مدمنين على تاجر.. حبس مراقب شبكات الصرف الصحي لـ غرق طفل في بالوعة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
* هات 3 حبات يا عاطف .. شاهد طابور مدمنين على تاجر مخدرات بالجيزة.. والداخلية تلقي القبض عليه
"هات يا عاطف ٣ حبات والنبي يا عاطف أنا كمان".. هكذا أظهر فيديو لتاجر مخدرات بالجيزة أثناء زحام بعض المدمنين عليه لشراء المواد المخدرة.
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* حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة لـ غرق طفل في بالوعة أمام نادي الطالبية
أمرت نيابة العمرانية والطالبية، بحبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في واقعة غرق بالوعة أمام نادي الطالبية.
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*حبس 2 من أعضاء ألتراس زملكاوي بسبب الوايت نايتس
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 2 من أعضاء ألتراس زملكاوي، 15 يوما على خلفية التحقيقات في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة"وايت نايتس".
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* طعنة نافذة أودت بحياته.. خلاف علاقة نسب يسفر عن قتيل في الدقهلية
لقى شخص مصرعه بمدينة المنزلة إثر قيام آخر بطعنه لخلافات بينهما، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة بوصول "م م .ا"، جثة هامدة، حيث تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.
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* مصر والكويت توقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي
وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع المستشار ضرار العسعوسي النائب العام لدولة الكويت، وذلك اليوم الأحد بالعاصمة (الكويت) بمقر مكتب النائب العام.
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* مستريح السويس يسلم نفسه لضباط المباحث بمديرية الأمن
سلم المتهم " ع . أ " الملقب بـ " مستريح السويس " اليوم الاحد"، نفسه لمباحث مديرية أمن السويس عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على ما يقرب من 40 مليون من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
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* نصب مجال العقارات.. تعرف على نقل الملكية وأهمية تسجيل العقد بين الطرفين
الملكية لا تنتقل الا بتسجيل عقد البيع المبرم بين المتعاقدين، سواء كان هذا فى مواجهة الغير أو فيما بين المتعاقدين انفسهم.. اذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين.
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* البخيل وأنا.. قصة ريهام: جوزي بيخبي الأكل وبيسيب العيال جعانة
بعباءة سوداء كانت تقف ريهام بجوار أحد حوائط محكمة الأسرة بزنانيري، لترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب بخله الشديد الذي وصل إلى مرحلة إخفاء الطعام عن الأولاد ونظام الأكل بالمعاد.
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* الداخلية تكشف حقيقة فيديو طوابير شراء المخدرات في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة الفيديو المتداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص في أبو النمرس.
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* أنا قتلته.. لا مقتلتوش.. عرض المتهم بقتل أمين الشرطة بالزمالك على الطب النفسي
أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبس ه.ح.ن المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وعرضه علي الطب النفسي لبيان مدي صحة قواه العقلية.
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* النائب العام: تسليم الإرهابيين يأتي ضمن التعاون القضائي القائم مع الكويت
قال النائب العام المستشار نبيل صادق إن انحسار تكليفات الجماعات الإرهابية من خارج مصر إلى داخلها، مؤكدا أنها أصبحت «أقل بكثير» من ذي قبل و«إن شاء الله لن تجد لها سبيلا في مصر أو الكويت».
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* مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار القناطر
لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها شريط خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.
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* سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج
أصيب 8 أشخاص اليوم، الأحد، إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس يستقله 14 شخصا بعمارة سكنية بمنطقة كازالوفى التابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج.
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* مصرع عروسين واثنين آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية
لقى عروسان مصرعهما واثنان من أقاربهما أثناء الاحتفال بزفافهما بسيارة انقلبت على طريق منشية البدوى بالمنصورة.
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* هات 3 حبات يا عاطف .. شاهد طابور مدمنين على تاجر مخدرات بالجيزة.. والداخلية تلقي القبض عليه
"هات يا عاطف ٣ حبات والنبي يا عاطف أنا كمان".. هكذا أظهر فيديو لتاجر مخدرات بالجيزة أثناء زحام بعض المدمنين عليه لشراء المواد المخدرة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة لـ غرق طفل في بالوعة أمام نادي الطالبية
أمرت نيابة العمرانية والطالبية، بحبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في واقعة غرق بالوعة أمام نادي الطالبية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*حبس 2 من أعضاء ألتراس زملكاوي بسبب الوايت نايتس
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 2 من أعضاء ألتراس زملكاوي، 15 يوما على خلفية التحقيقات في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة"وايت نايتس".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* طعنة نافذة أودت بحياته.. خلاف علاقة نسب يسفر عن قتيل في الدقهلية
لقى شخص مصرعه بمدينة المنزلة إثر قيام آخر بطعنه لخلافات بينهما، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة بوصول "م م .ا"، جثة هامدة، حيث تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مصر والكويت توقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي
وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع المستشار ضرار العسعوسي النائب العام لدولة الكويت، وذلك اليوم الأحد بالعاصمة (الكويت) بمقر مكتب النائب العام.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مستريح السويس يسلم نفسه لضباط المباحث بمديرية الأمن
سلم المتهم " ع . أ " الملقب بـ " مستريح السويس " اليوم الاحد"، نفسه لمباحث مديرية أمن السويس عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على ما يقرب من 40 مليون من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* نصب مجال العقارات.. تعرف على نقل الملكية وأهمية تسجيل العقد بين الطرفين
الملكية لا تنتقل الا بتسجيل عقد البيع المبرم بين المتعاقدين، سواء كان هذا فى مواجهة الغير أو فيما بين المتعاقدين انفسهم.. اذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* البخيل وأنا.. قصة ريهام: جوزي بيخبي الأكل وبيسيب العيال جعانة
بعباءة سوداء كانت تقف ريهام بجوار أحد حوائط محكمة الأسرة بزنانيري، لترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب بخله الشديد الذي وصل إلى مرحلة إخفاء الطعام عن الأولاد ونظام الأكل بالمعاد.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* الداخلية تكشف حقيقة فيديو طوابير شراء المخدرات في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة الفيديو المتداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص في أبو النمرس.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* أنا قتلته.. لا مقتلتوش.. عرض المتهم بقتل أمين الشرطة بالزمالك على الطب النفسي
أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبس ه.ح.ن المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وعرضه علي الطب النفسي لبيان مدي صحة قواه العقلية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* النائب العام: تسليم الإرهابيين يأتي ضمن التعاون القضائي القائم مع الكويت
قال النائب العام المستشار نبيل صادق إن انحسار تكليفات الجماعات الإرهابية من خارج مصر إلى داخلها، مؤكدا أنها أصبحت «أقل بكثير» من ذي قبل و«إن شاء الله لن تجد لها سبيلا في مصر أو الكويت».
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار القناطر
لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها شريط خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج
أصيب 8 أشخاص اليوم، الأحد، إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس يستقله 14 شخصا بعمارة سكنية بمنطقة كازالوفى التابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مصرع عروسين واثنين آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية
لقى عروسان مصرعهما واثنان من أقاربهما أثناء الاحتفال بزفافهما بسيارة انقلبت على طريق منشية البدوى بالمنصورة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا