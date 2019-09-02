أيمن رخا: مهما كانت نوع الخدمة الطبية المقدمة مجانية فى التأمين الصحى الشامل.. فيديو

قال الدكتور أيمن رخا المنسق الميداني لمشروع التأمين الجديد ببورسعيد إن الانطلاقة الفعلية للمشروع قد بدأت بالفعل، مهنئا الشعب المصري .



وأضاف أيمن رخا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" أن التشغيل التجريبي للمشروع قد استمر على مدار شهرين، مشيرا الى ان المنظومة فى بورسعيد فى 7 مستشفيات، وبالتوالى يتم افتتاح وحدات بشكل اسبوعى، حتى يتم تغطية المحافظة بالكامل.



وتابع أيمن رخا انه تم الوصول الى 450 الف مواطن ضمن 950 الف مواطن مستهدف بالمحافظة، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا فى التوجه والتسجيل، وبدأ تخفيض وقت التسجيل.



واستكمل أيمن رخا أن المواطن وأسرته بمجرد التسجيل ينتفع بكافة الخدمات الطبية التى تقدم بشكل مجاني، مشيرا إلى ان العمليات تتم بشكل مجاني تام، وتعتبر هذه الامور مجرد بداية، ومهما كان نوع الخدمة الطبية مجانية .

